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Эксперт объяснила жесты Трампа и Путина во время встречи

20:32
  • пятница
  • 28 июня 2019

Американского лидера явно что-то беспокоило

Физиогномист разобрала жесты и мимику президентов России и США на встрече в японской Осаке и рассказала, что они значат.

Так, во время рукопожатия Дональда Трампа и Владимира Путина, первый наклонил голову и выставил лоб, будто бы показывал на то, что ему "что-то доставляет неудобство", а российский лидер держался уверенно и прямо, смотрел в глаза коллеге.

"Путин как бы дает своему собеседнику принять какое-то решение. Он как будто говорит ему: "Ты подумай. Пока ты чего-то не хочешь принять, но ты подумай", - рассказала "360" физиогномист Светлана Филатова.

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке продлилась полтора часа. Стороны обсудили двусторонние отношения, Иран, Сирию, Украину и Венесуэлу. Кроме того, Трамп получил от Путина приглашение на 75-летие Победы. Американский президент обещал приехать.

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