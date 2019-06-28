Эксперт объяснила жесты Трампа и Путина во время встречи

Американского лидера явно что-то беспокоило

Физиогномист разобрала жесты и мимику президентов России и США на встрече в японской Осаке и рассказала, что они значат.

Так, во время рукопожатия Дональда Трампа и Владимира Путина, первый наклонил голову и выставил лоб, будто бы показывал на то, что ему "что-то доставляет неудобство", а российский лидер держался уверенно и прямо, смотрел в глаза коллеге.

"Путин как бы дает своему собеседнику принять какое-то решение. Он как будто говорит ему: "Ты подумай. Пока ты чего-то не хочешь принять, но ты подумай", - рассказала "360" физиогномист Светлана Филатова.

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке продлилась полтора часа. Стороны обсудили двусторонние отношения, Иран, Сирию, Украину и Венесуэлу. Кроме того, Трамп получил от Путина приглашение на 75-летие Победы. Американский президент обещал приехать.