Молодая мать хотела продать новорожденную дочь через соцсети

Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы

В Пскове будут судить 21-летнюю молодую мать, которая продать новорожденную дочь через социальную сеть.

Девушка родила в ноябре 2018 года и, находясь в больнице, твердо решила не воспитывать ребенка. В группе одной из социальных сетей она разместила объявление о том, что готова отдать своего ребенка, пишет РИА Новости. На предложение откликнулась жительница Вологды.

Однако вскоре преступный умысел вскрылся и в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело о "торговле людьми". Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Вологжанка, которая хотела купить ребенка, также понесет наказание.