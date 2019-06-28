Тереза Мэй напоследок отличилась русофобским заявлением

Хорошие отношения с Россией практически невозможны

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о невозможности нормализации отношений с Росссией. Эту мысль она озвучила на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке.

Подобная позиция Лондона будет держаться до тех пор, пока Москва не изменит свою политику в отношении Великобритании – то есть не прекратит "угрозы, враждебные интервенции и кибератаки". Покидающая пост главы кабмина Мэй заявила, что у нее есть "неоспоримые доказательства" причастности российских спецслужб к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Зачем потребовалась безрезультативная встреча Мэй с Путиным, не совсем понятно. Ряд экспертов считают, что британский премьер хотела таким образом продемонстрировать принципиальность своей позиции в отношениях с Россией. Обычно встречи организуют для того, чтобы перевернуть страницу в отношениях, однако это не случай Мэй, пишет ТАСС.

В ближайшее время отношения России Великобритании вряд ли улучшатся, этому мешает разная позиция по делу Скрипалей. Лондон требует выдать людей, которые якобы причастны к отравлению, Москва отрицает сам факт попытки покушения.

Тем не менее, в Кремле оценили дружелюбный и конструктивный тон по ряду вопросов, в частности, касаемых торговых отношений. А что до дела Скрипалей, то Путин "дал необходимые пояснения", отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.