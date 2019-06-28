Верх цинизма: Зеленский поиздевался над матерью убитого Олеся Бузины

Новый президент Украины следует примеру Петра Порошенко и не торопится браться за "дело чести"

Эта неделя дала повод вспомнить простую и важную истину - когда Бог хочет кого-то наказать, он прежде всего лишает разума. И, добавлю, страна тут же лишается людей с божьей искрой, подлинных талантов. Именно так и произошло с постмайданной Украиной, где пять лет назад какие-то абсолютные никчемные, но очень свидомые граждане убили Олеся Бузину, талантливейшего писателя, кстати, одного из очень немногих на Украине, кто жил не на госдотации и разные гранты, а за счет своего литературного труда. Через две недели ему исполнилось бы 50. Накануне в Москве представили книгу о Бузине. Но почему же это произошло не в Киеве, где у власти защитники всех прав и свобод, включая, разумеется, свободу слова?

Вот уже четыре года Валентина Павловна Бузина пытается добиться справедливости от украинского правосудия. Пока в свои 80 она обивает пороги силовых ведомств, обвиняемых по делу об убийстве ее сына отпускают под домашний арест. Даже не под круглосуточный, только под частичный. Дошло до того, что проводить презентацию книги в память о популярном украинском писателе Олесе Бузине, вынуждены в Москве. Из соображений безопасности. После избрания президентом Владимира Зеленского, местные неонацисты притихли. Но, похоже, зря. Их акции, как выяснилось, пресекать не собираются, как и ускорить отправление правосудия.

"Пока суд на одном и том же месте. Суды идут уже год и несколько месяцев. 11 числа суд должен возобновить свою работу, но я пока не надеюсь. Не хитрю, откровенно говорю. Вы же представляете, если столько времени, и мы только рассмотрели обвинительный акт", - рассказала Валентина Бузина.

Такая медлительность и нежелание разбираться в деле свойственна не только судьям и следствию. Прежний украинский лидер Петр Порошенко отказался встретиться с матерью писателя. Нынешний президент Владимир Зеленский последовал его примеру.

"Новый президент отказался встречаться с мамой Олеся и перенаправил ее к генеральному прокурору, что вообще является верхом цинизма. Потому что генеральный прокурор Юра Луценко – это не просто Понтий Пилат и Иуда Искариот в одном лице, рожденный от Петра Порошенко. Это человек, который является олицетворением этих всех несправедливостей. И к нему отправили разбираться. Это даже не щуку кинули в реку, даже не барашка отдали на суд волкам. Это наглое издевательство", - прокомментировал украинский журналист Владимир Скачко.

С такими издевательствами властей над украинским народом и боролся Олесь Бузина. Ему отвечали судебными исками. Всего их было 11. Все Бузина выиграл. Возможно, поэтому, говорят друзья журналиста, чтобы закрыть ему рот, и решили пойти на крайние меры.

Подробности смотрите в репортаже Дениса Большакова:

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