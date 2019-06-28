Турецкая экспансия: кого на самом деле стоит опасаться Грузии

Тбилиси борется с "российской агрессией", пока Турция скупает грузинские территории

В Грузии, уверенно идущей по стопам самых майданутых из украинцев, всё теперь не менее удивительно, чем на Украине. Лари упал до исторического минимума, премьер отменил свое ежегодное выступление в парламенте, потому что для обсуждения правительственного отчета нужно полноценное участие оппозиции, желательно в спокойном режиме. Министр обороны Грузии уверен, что со стороны России угрозы исходят ежедневно, но они готовы своими силами максимально обеспечить предотвращение этих угроз. "Еще никогда прежде со стороны НАТО не было такого признания успехов Грузии, которое имеется сейчас, Россия - оккупант и агрессор, русские туристы, приезжайте в Грузию, мы для вас даже автобусы из аэропортов сопредельных государств запустим", - заявил он. Для полноты картины не хватает только своего сайта "Миротворец", впрочем, думаю, за этим делом не станет, и своей "небесной сотни", не случившейся только чудом.

Накал протеста в Тбилиси явно спал. Да и зачем продолжать яро митинговать, когда власть и так уже пошла на уступки, а основные задачи выполнены. Оттого грузинская оппозиция и берёт паузу, временно отказываясь от массовых акций, при этом, правда, не отзывая своих сторонников с улиц.

"Мы будем продолжать голодовку до тех пор, пока нас не услышат. Мы требуем отставки министра внутренних дел, освобождения несправедливо арестованных в ходе протестов и наказания тех, кто превысил свои полномочия", - сказала участница акции протеста Гванца Аревадзе.

В Тбилиси жгли российские флаги, называли Москву оккупантом, призывали убираться из страны наших сограждан. В некоторых ресторанах и отелях ввели фейс-контроль и повышенные тарифы для русских. Не отставали от митингующих и грузинские власти. Президент этой страны тоже назвала Россию оккупантом и врагом. Но когда мы ввели ответные меры, заявив о приостановке авиасообщения с Грузией, официальный Тбилиси неожиданно одумался.

"Туристы из России должны не бояться приезжать в Грузию, они любят нашу страну. А политики должны решать проблемы. Решение подразумевает объединение территорий Грузии. В любом случае эта ситуация никак не должна отражаться на туристах", - сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

На это заявление грузинского президента почти сразу отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, написав едкий комментарий в соцсетях.

"Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Нет, очевидно, что Вы сейчас очень стараетесь, и это заявление было подготовлено уже с использованием калькулятора. Но надо стараться ещё лучше. Не ради "туристов из России" - им есть куда ехать - а ради народа, который Вас выбрал", - написала она в Facebook.

Согласно последним данным, каждый третий грузин занят в сфере турбизнеса, который приносит стране колоссальный доход. Например, в прошлом году он превысил три миллиарда долларов. Это почти две трети всего госбюджета. Так что можно смело утверждать, что Грузия живет за счет туристов. В 2018 году это государство посетило почти пять миллионов иностранцев, полтора миллиона из которых были россияне. И их отсутствие теперь грозит Грузии серьезными финансовыми потерями, что уже подтвердил и Центробанк страны.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина:

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