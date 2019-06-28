Грузины написали Путину письмо с большой просьбой

Москве и Тбилиси нужно сесть за стол переговоров

Представители грузинской диаспоры в России написали открытое письмо президенту нашей страны Владимиру Путину с просьбой возобновить авиасообщение между странами.

В тексте письма говорится, что в последние годы много делалось для укрепления двусторонних отношений, однако некоторым политическим силам это не нравилось и они пытались разными способами дестабилизировать обстановку.

Представитель грузинской диаспоры Георгий Цурцумия также выразил опасение, что приостановка авиасообщения может трактоваться некоторыми политиками и общественными деятелями как сигнал для преследования выходцев из Грузии.

"Среди грузин, живущих в России, не популярны радикальные настроения, мы хотим мира и дружбы между народами наших стран <...> Просим вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными", - отметил он, добавив, что Москве и Тбилиси нужно сесть за стол переговоров и найти выход из сложившейся ситуации.

С 20 июня в Грузии проходят акции протеста, сопровождающиеся антироссийскими высказываниями. В первый день митинг завершился столкновениями с полицией. Пострадали около 300 человек. Протестующие требуют от властей отставки главы МВД и проведения досрочных парламентских выборов.

Из-за ситуации в Грузии власти России были вынуждены приостановить авиасообщение с этой страной. Временный запрет на полеты начнет действовать с 8 июля. Также россиянам рекомендовано не ездить в Грузию. Те туристы, которые уже находятся там, вернутся на родину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что авиасообщение с Грузией возобновится, когда ситуация в стране вернется в "нерусофобское русло".