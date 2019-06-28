В Москве нашли клад с сотнями карт Сбербанка

По соцсетям разлетелся ролик из парка, где был найден пакет с банковскими данными

В Москве нашли пакет с сотнями карт Сбербанка. Предварительно, его потерял один из курьеров "Почты России". Находку обнаружили в столичном парке и позже вернули в банк.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка, служебное расследование инцидента уже началось. Источники в Сбербанке отмечают, что карты не были активированы и без пин-кодов представляли из себя просто пластик.

В потерянном курьером пакете содержатся личные данные клиентов Сбербанка, в том числе ФИО, номера, сроки действия и CVV-коды их карт. Как подчеркнули в кредитной организации, никаких рисков в потере карт нет, а возможность доступа к счетам клиентов исключена.

Тем временем в соцсетях появилось видео из парка, где был найден пакет с "пластиком". На кадрах мужчины рассматривают оставленный на земле пакет со множеством карт Сбербанка.

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