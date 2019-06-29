ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко в панике после встречи Путина и Трампа

12:50
  • суббота
  • 29 июня 2019

Экс-президента Украины не предупредили о переговорах

Экс-президент Украины в панике: Вашингтон забыл предупредить Петра Порошенко о встрече лидеров России и США. Переговоры глав мировых держав впервые прошли без уведомления Киева со стороны участников.

Раньше США всегда предупреждали Украину о готовящихся контактах с Россией, посетовал Порошенко. По его мнению, этот факт является тревожным симптомом не только для новых властей, но и для всех граждан Незалежной, сообщает РИА Новости.

Петру Порошенко уже посоветовали быть поскромнее. «Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене – там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны", - написал у себя в Twitter российский сенатор и журналист Алексей Пушков.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры накануне, 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Встреча продолжалась около полутора часов, обсуждались Сирия, Украина и Венесуэла. Российский лидер назвал переговоры деловыми и прогматичными. Глава Белого дома также дал высокую оценку встречи с Путиным, назвав его "прекрасным парнем". 

 

Главное сегодня
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.