Порошенко в панике после встречи Путина и Трампа

Экс-президента Украины не предупредили о переговорах

Экс-президент Украины в панике: Вашингтон забыл предупредить Петра Порошенко о встрече лидеров России и США. Переговоры глав мировых держав впервые прошли без уведомления Киева со стороны участников.

Раньше США всегда предупреждали Украину о готовящихся контактах с Россией, посетовал Порошенко. По его мнению, этот факт является тревожным симптомом не только для новых властей, но и для всех граждан Незалежной, сообщает РИА Новости.

Петру Порошенко уже посоветовали быть поскромнее. «Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене – там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны", - написал у себя в Twitter российский сенатор и журналист Алексей Пушков.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры накануне, 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Встреча продолжалась около полутора часов, обсуждались Сирия, Украина и Венесуэла. Российский лидер назвал переговоры деловыми и прогматичными. Глава Белого дома также дал высокую оценку встречи с Путиным, назвав его "прекрасным парнем".