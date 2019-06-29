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Главное на саммите G20: Путин подвёл итоги встречи в Осаке

11:41
  • суббота
  • 29 июня 2019

Президент раскрыл детали разговора с Дональдом Трампом

В Осаке завершился саммит G20. Его итоги подвел Владимир Путин: президент провёл большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Глава государства отметил, что участникам форума удалось прийти к согласию по ряду значимых вопросов. В частности, все стороны выразили готовность продолжать работу по совершенствованию мировой торговой системы и реформировать ВТО. Говоря о цифровизации экономики и развитии искусственного интеллекта, глава государства отметил, что в России в этой сфере реализуется собственная программа и она является одной из приоритетных.

Кроме того, журналисты поинтересовались, обсуждал ли глава государства с Дональдом ситуацию с задержанными украинскими  моряками в Керченском проливе.

"Президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на двадцатке. Говорили по другим естественно проблемам, но эта тема тоже поднималась.  Мы объяснили, что там происходит, в общем, говорили на эту тему. Решения пока нет, идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы такие процессы не были связаны там с внутриполитической украинской тематикой", - отметил Путин.

Говоря о ситуации на Украине и в Донбассе, Владимир Путин упомянул освобождение украинских пленных, оно прошло при содействии Виктора Медведчука. По словам президента, это хороший пример того, как и с кем нужно вести диалог. Что касается отношений Москвы и Лондона, глава государства выразил уверенность, что между странами необходимо восстанавливать полноформатные отношения. В Кремле удивились призыву Терезы Мэй отказаться от агрессивной политики, сообщает "ТВ Центр".

"У нас и не было намерения совершать никаких агрессивных действий  в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия и стремление выдать желаемое за действительное. А желаемое для того, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать какие-то внутриполитические вопросы", - указал глава России.

Наши действия в отношении партнёров всегда будут зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили.

Саммит G20 проходил в японской Осаке 28-29 июня. На полях встречи прошли полноценные полуторачасовые переговоры президентов России и США, обсуждались проблемы Сирии, Украины и Венесуэлы.

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