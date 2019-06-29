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Додон заявил о желании наладить полноценный диалог с Россией

10:40
  • суббота
  • 29 июня 2019

Президент Молдавии высказался об отношениях с Москвой

Вернуться к полноценному диалогу и с Россией, и Евросоюзом - одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед новым правительством Молдавии. Об этом заявил глава республики Игорь Додон в интервью телеканалу "Мир".

Президент подчеркнул, что общие взгляды по этим вопросам есть и с премьером Санду, которая ещё два года назад была его главным политическим оппонентом. Поэтому страна, которая меньше месяца назад смогла преодолеть внутренний кризис, получила реальные шансы проводить взвешенную внешнюю и внутреннюю политику.

До недавнего времени власть была сосредоточена в руках олигархов, которые использовали раскол в обществе в своих интересах, пытаясь спровоцировать массовые столкновения, подчеркнул президент. Но руководство Молдавии нашло альтернативные пути выхода из кризиса и получило поддержку внешних сил, после чего демократам пришлось сдать свои позиции, сообщает "ТВ Центр".

"Нельзя заигрывать с нашими геополитическими внешними партнёрами и серьёзными мировыми игроками. Мне просто: я всегда всё, что говорю Путину, я говорю и Макрону, Меркель, и послу США", - сказал Игорь Додон.

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