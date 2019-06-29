В Иркутской области из-за сильного наводнения перекрыли федеральные трассы

Спасатели эвакуируют жителей деревень и посёлков

В Иркутской области в результате мощного паводка прорвало дамбу на реке Ока. Ситуация в регионе критическая: затоплено уже около четырёх тысяч домов. В зоне подтопления находится 31 населенный пункт, в регионе работают спасатели. Им удалось эвакуировать более 550 человек. Пострадали социально-значимые объекты, в некоторых районах нет электричества, не работает водопровод.

Ещё тысячу домов в Иркутской области затопило этой ночью. Без крова остались уже девять тысяч человек. Вода продолжает прибывать, её уровень давно превысил все критические показатели. Сотни людей переживают стихию в пунктах временного размещения. Женщин, детей и стариков спасатели эвакуируют на моторных лодках, сообщает "ТВ Центр".

Следственный комитет сейчас выясняет обстоятельства гибели двух человек в одной из деревень, они пытались спастись самостоятельно. Сегодня стало известно двух пропавших без вести. От большой воды пострадали школы, больницы и предприятия.

Наиболее сложной остается ситуация в Тулуне. Полностью затоплен водозабор и здание, где размещается оборудование. В городе нет электроснабжения, под водой 13 мостов и 16 участков автодорог. Перекрыты федеральные трассы. Там, где вода уже спала, видны разрушения, которая нанесла стихия.

В регионе продолжает действовать режим ЧС. "Задействованные силы и средства готовы к оказанию помощи. В настоящее время очень плотно работаем с министерством здравоохранения от Иркутской области. Фактически все маломобильные группы находятся на учёте. У нас имеется достаточный запас медикаментов", - сообщил начальник управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

На место подтопления прибыло руководство МЧС. Пострадавшим от паводка уже пообещали денежные компенсации и субсидии на новое жилье. Дома восстановлению не подлежат, поэтому отстраивать придётся целые деревни. Уже создаются комиссии, которые оценят оценит ущерб от наводнения. Правда пока его подсчитывать рано.

По прогнозам синоптиков, ливни в регионе продолжатся до конца недели. В зоне риска подтопления ещё несколько сел Приангарья. Однако, во многих районах вода уже стала спадать и местные жители уже постепенно начинают восстанавливать утраченные вещи и документы. К счастью, случаев мародёрства в зоне подтопления по данным полиции, зафиксировано не было.

Елена Сахно, "ТВ Центр".