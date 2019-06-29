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Рекордная жара в Европе: горят леса во Франции и Испании

13:31
  • суббота
  • 29 июня 2019

Пожарные не справляются с огнём

В Европе установилась экстремальная жара. Во Франции введён самый высокий уровень опасности - красный. На юге страны с катастрофической скоростью распространяются природные пожары. Огнём охвачены уже более 400 гектаров леса. В одной из коммун закрыта автомагистраль. На борьбу со стихией брошены сотни спасателей и авиация.

По последним данным, при тушении пострадали два сотрудника пожарно-спасательной службы. Метеорологи зафиксировали рекордные значения температуры  - плюс 45 градусов, сообщает "ТВ Центр".

А в испанской Каталонии горят 40 тысяч квадратных метров лесов и полей. Очаг возгорания находится в 70 километрах от курортов. Экстренно эвакуированы пятьдесят человек. Тушение осложняет ветер, из-за которого огонь быстро распространяется.

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