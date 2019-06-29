Где в Москве можно научиться готовить

В столице проходит гастрономический фестиваль

Как добиться успеха, найти перспективную работу или выбрать престижный вуз? Об этом 29 июня говорят на Всероссийском агропромышленном форуме в Университете пищевых производств. Беседа проходит в необычном формате гастрономического фестиваля, сообщил в интервью "ТВ Центр" ректор ФГБОУ ВО "МГУПП" Михаил Балыхин.

"В этот день мы реализуем выпускной наших специалистов. Сегодня у нас ребята защищаются со своими дипломами. Проводим мы это в режиме прямого контакта с нашими предприятия. У нас сегодня более ста предприятий, десятки НИИ, ассоциации, союзы", - сообщил Балыхин.

На фестивале своё мастерство показывают не только студенты, присоединится к ним и поучаствовать в приготовлении блюд может любой желающий. Также организованы экскурсии по научным лабораториям, мастер-классы и ярмарка вакансий. Задать вопросы о перспективах трудоустройства можно задать напрямую потенциальным работодателям.