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Где в Москве можно научиться готовить

12:03
  • суббота
  • 29 июня 2019

В столице проходит гастрономический фестиваль

Как добиться успеха, найти перспективную работу или выбрать престижный вуз? Об этом 29 июня говорят на Всероссийском агропромышленном форуме в Университете пищевых производств. Беседа проходит в необычном формате гастрономического фестиваля, сообщил в интервью "ТВ Центр" ректор ФГБОУ ВО "МГУПП" Михаил Балыхин.

"В этот день мы реализуем выпускной наших специалистов. Сегодня у нас ребята защищаются со своими дипломами. Проводим мы это в режиме прямого контакта с нашими предприятия. У нас сегодня более ста предприятий, десятки НИИ,  ассоциации, союзы", - сообщил Балыхин.

На фестивале своё мастерство показывают не только студенты, присоединится к ним и поучаствовать в приготовлении блюд может любой желающий. Также организованы экскурсии по научным лабораториям, мастер-классы и ярмарка вакансий. Задать вопросы о перспективах трудоустройства можно задать напрямую потенциальным работодателям.

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