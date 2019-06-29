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Трамп о переговорах с Путиным: "Прекрасный парень, отличная встреча"

10:01
  • суббота
  • 29 июня 2019

Глава Белого дома высоко оценил общение с российским президентом

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свою встречу с Владимиром Путиным. «Я думаю, он прекрасный парень, необычайный человек. Я считаю, у нас была отличная встреча», - сказал глава Белого дома в интервью корреспонденту ВГТРК.

Трамп добавил, что лидерам двух держав удалось многое обсудить, в том числе, торговые отношения Москвы и Вашингтона. «У нас должна быть торговля - между Россией и США, двумя великими странами», - подчеркнул американский президент.

Полноценная полуторачасовая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа с участием министров прошла накануне, 28 июня в японской Осаке на полях саммита G20. Глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры важными и конструктивными. Известно, что президенты обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину.

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