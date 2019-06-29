ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Климкина назвали позором украинской дипломатии

10:19
  • суббота
  • 29 июня 2019

Министра отчитали за внешний вид

Позор для украинской дипломатии – так оценил министра иностранных дел страны Павла Климкина депутат Верховной Рады. Николай Скорик обрушился с критикой на глава украинской дипломатии и прошёлся даже по его внешнему виду.

"Я считаю, что Климкин - позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы", - сказал Скорик в эфире телеканала NewsOne.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что узнаёт о действиях МИД на международной арене из Интернета. Глава Незалежной сразу же после инаугурации пытался отправить Климкина в отставку, но Верховная Рада проголосовала против.

Павел Климкин родился в 1967 году в Курске. Он учился в МФТИ имени Баумана, затем перебрался на Украину. Министром иностранных дел был назначен в июне 2014 года.

Главное сегодня
Глава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.