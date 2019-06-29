Климкина назвали позором украинской дипломатии

Министра отчитали за внешний вид

Позор для украинской дипломатии – так оценил министра иностранных дел страны Павла Климкина депутат Верховной Рады. Николай Скорик обрушился с критикой на глава украинской дипломатии и прошёлся даже по его внешнему виду.

"Я считаю, что Климкин - позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы", - сказал Скорик в эфире телеканала NewsOne.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что узнаёт о действиях МИД на международной арене из Интернета. Глава Незалежной сразу же после инаугурации пытался отправить Климкина в отставку, но Верховная Рада проголосовала против.

Павел Климкин родился в 1967 году в Курске. Он учился в МФТИ имени Баумана, затем перебрался на Украину. Министром иностранных дел был назначен в июне 2014 года.