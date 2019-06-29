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Путин ответил на голословные обвинения Элтона Джона

11:25
  • суббота
  • 29 июня 2019

Президент высказался на тему отношения к ЛГБТ-сообществу

Владимир Путин заочно ответил Элтону Джону, который обвинил российского лидера в лицемерии по отношению к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Президент сказал, что певец заблуждается: в России отношение к таким людям ровное и спокойное. Это заявление прозвучало на пресс-конференции в Осаке, где сегодня, 29 июня завершается саммит G20.

"Я думаю, что он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое", - приводит слова Путина РИА Новости.

У нас есть закон, за который нас все шпыняют. Это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое!

Перед поездкой в Японию Путин дал большое интервью газете Financial Times и, в частности, сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого Элтон Джон обратился к президенту, заявив, что не согласен с его словами о людях нетрадиционной сексуальной ориентации и привёл пример с цензурой, которую применили в России к фильму "Рокетмен".  

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