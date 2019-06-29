Чем запомнится саммит G20

Встреча была очень продуктивной

В Осаке завершился саммит G20. Подводя его итоги, хозяин встречи - премьер-министр Японии Синдзо Абэ - заявил, в процессе возникали трудности, но лидерам стран удалось принять совместную декларацию. В документе говорится о необходимости сохранить открытость глобального рынка

Одним из подтверждений этого постулата стала встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая прошла на полях саммита. Открывая её, российский лидер на помнил об успехах сотрудничества Москвы и Анкары.

"Вначале хотел бы отметить рост товарооборота в 2018 году на 16 %. Мы знаем, что с обеих сторон у нас солидный объём инвестиций по 10 миллиардов долларов. Растёт туристический обмен: в прошлом году это было шесть миллионов туристов из России в Турцию и это рекордный показатель", - сказал Путин.

Эрдоган в ответ назвал Путина "дорогим другом" и отметил, что странам удалось придать новый импульс отношениям. "Мы продолжаем работать над поставками комплексов С-400, и, насколько я понимаю, каких-либо отсрочек нет. Также хочу отметить, что для нас имеет приоритетное значение совместное производство ракет, включая передачу технологий", - сказал турецкий лидер.

Первые комплексы С-400 должны поступить Анкаре уже в июле. США резко выступают против, Дональд Трамп снова пытался убедить Эрдогана отказаться от покупки, называя сделку большой проблемой. Но, даже несмотря на угрозу санкций, Турция на уступки старшему союзнику по НАТО не идёт.

Независимую политику демонстрирует и Китай, накануне Путин и Си Цзиньпин сверили часы в рамках пятёрки БРИКС. Сегодня Трамп провёл переговоры с китайским лидером. Американская сторона заявила, что больше не будет вводить новых пошлин на ввоз товаров из Поднебесной, сообщает "ТВ Центр".

Мы хотим сделать что-то, что улучшит наши отношения в торговле. Если бы мы могли заключить честную сделку, то это бы стало историческим событием.

В большой торговой войне, возможно, объявлено временное перемирие. Впрочем, в 2018 году в Аргентине Трамп и Си Цзиньпин тоже казалось бы договорились. Но затем США усилили экономические атаки на Китай.

Большое внимание было приковано и к первой в этом году встрече Владимира Путина с Ангелой Меркель. Кроме российско-германских отношений лидеры обсуждали организацию встречи в Нормандском формате для решения ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, планируется и очередная встреча Стамбульского формата.

Ситуацию в регионе и темы двустороннего сотрудничества Владимир Путин обсудил во время переговоров с президентом Египта и наследным принцем Саудовской Аравии. Российский президент подтвердил свою готовность посетить Эр-Рияд осенью этого года.

Двухдневный дипломатический марафон в Осаке завершен. Следующая встреча мировых лидеров пройдет в Саудовской Аравии через год. Возможно, как раз к этому времени можно будет оценить и итоги сегодняшних договоренностей. Ведь в экономике, как и в политике, не бывает быстрого результата.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".