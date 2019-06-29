Митрохин подозревает Соболь в провокации с подписными листами

Политик ответил на обвинения в свой адрес

Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин считает, что заявление штаба Любови Соболь о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму говорит о большом интересе к нему. Политик не исключил, что именно эти же самые люди и могли стоять за фабрикацией.

Ранее глава штаба Любови Соболь опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди кандидатов, в пользу которых якобы это делалось, Леонид Волков назвал Митрохина, актёра Андрея Соколова и других.

Сергей Митрохин изложил свою версию происходящего, отметив, что несмотря на отсутствие у него прямых доказательств, заинтересованность конкурентов в этом все же очевидна.

"Леонид Волков мне в Twitter написал, что знаю ли я, что какая-то "фабрика" работает по изготовлению подписей на меня. Я его поблагодарил за информацию и попросил его подробности прислать. Он до сих пор не прислал. Ну вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были. У меня нет доказательств, конечно, никаких. Но заинтересованность тут весьма очевидна", - рассказал РИА Новости Митрохин.

По его словам, он стоит костью в горле у всех, так как не даёт конкурентам провести своих людей в Мосгордуму. "Я к этому отношусь с пониманием, что это будет вызывать негативные эмоции, попытки совершить провокации", - добавил представитель "Яблока".

Напомним, выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Митрохин избирается кандидатом от 43-го округа, по которому проходит юрист Любовь Соболь. Ранее её команда вынудила отказаться от участия в выборах учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анну Федермессер.