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"Само пройдёт": Трясущаяся Меркель отказалась лечиться

13:14
  • суббота
  • 29 июня 2019

Канцлер заявила, что чувствует себя хорошо

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Так она прокомментировала недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, сообщает ТАСС.

"Уверена, что как это появилось, так само и пройдёт. Ничего особенного рассказать не могу, чувствую себя хорошо", - сказала Меркель журналистам в Осаке.

О проблемах со здоровьем Ангелы Меркель заговорили после её встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 18 июня. Во время исполнения национальных гимнов канцлера Германии начало трясти, при этом стоявший рядом глава Незалежной не предпринял никаких действий и даже не повернул голову в сторону Меркель.

27 июня приступ повторился: это произошло во время приёма у президента ФРГ за несколько часов до вылета в Осаку на саммит G20. Дрожь была менее заметной, но по лицу Ангелы Меркель было видно, что она испытывает серьёзный дискомфорт.

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