Студенты-дизайнеры показали свои коллекции именитым кутюрье

В РГУ имени Косыгина прошёл выпуск специалистов

Дизайнеры-модельеры из университета имени Косыгина защитили дипломы, представив на подиуме десятки ярких современных образов. Среди тех, кто оценивал мастерство начинающих специалистов, были именитые кутюрье.

Российский государственный университет имени Косыгина сегодня задаёт образовательные тренды. Выпускники института дизайна защищают свои дипломы прямо на подиуме. На создание каждой коллекции ушёл год, тщательно продуманы все детали.

"Мне очень нравится, что у нас нет жёстких рамок. Каждый работает в своём стиле, который ему близок, который ему нравится, и преподаватели это поддерживают", - говорит выпускница РГУ имени Косыгина Анна Камашева.

Университет готовит профессионалов для реального сектора экономики. Формат защиты дипломов даёт шанс начать карьеру в лучших компаниях. Среди тех, кто оценивал мастерство выпускников - работодатели и маститые кутюрье. Это очень почётно и в тоже время ответственно. Не каждый может похвастаться, что на защите дипломного проекта был сам Вячеслав Зайцев. Ректор университета Валерий Белгородский уверен, что идти на производство должны не 10% студентов, а все выпускники.

Сегодня РГУ имени Косыгина – многопрофильный университет, который кардинально решает задачи импортозамещения, выпуская не просто хороших специалистов, а дизайнеров, создающих российские бренды.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".