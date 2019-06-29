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Фадеев пожаловался на проблемы со здоровьем после откровений Темниковой

15:19
  • суббота
  • 29 июня 2019

Продюсеру нельзя сладкого из-за диабета

Продюсер Максим Фадеев пожаловался на диабет. Один из его коллег в честь дня рождения принёс торт, но композитор отказался от сладкого. У себя в Instagram Фадеев выложил фотографию украшенного ягодами торта и подписал её: "Вот такой торт принес один из сотрудников @malfa.family в свой день рождения! Круто! А мне нельзя сладкое, диабет".

Несколько дней назад бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова раскрыла секрет из жизни Фадеева: оказывается, у него был роман с другой солисткой - Ольгой Серябкиной. Правда, сама Серябкина сообщила, что на самом деле это у неё были отношения с Еленой Темниковой. Якобы девушки долгие годы жили в одной квартире и между ними в один прекрасный момент вспыхнули чувства, пишет Тeleprogramma.pro.

Максим Фадеев тоже не остался в стороне, но громких заявлений делать не стал. Композитор сказал, что он - семейный человек, а сплетни читать не любит.

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