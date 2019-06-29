Отравившийся Алибасов сделал провокационное заявление

Продюсер продолжает эпатировать общественность

История вокруг отравления Бари Алибасова продолжает раскручиваться по всем правилам шоу-бизнеса. Едва отошедший от диких болей продюсер заявил о смене состава легендарной группы "На-На", отцом-основателем которой он считается.

Но Алибасов не просто хочет устроить кастинг для обновления коллектива, он приглашает в группу трансгендеров. Все, кто считает себя человеком другого пола, могут попытать счастья в группе, популярность которой 20 лет назад была сравнима с мировым успехом "Битлз".

По словам продюсера, в качестве кандидатов буду рассматриваться участники от 20 до 25 лет ростом не ниже 178 сантиметров. Состав группы планируется оставить мужским, однако в «На-На» могут прийти и трансгендеры, приводит слова Алибасова Пятый канал.

Приоритет будет отдаваться творческим личностям, у которых есть смелые и авангардные идеи и желание воплощать их в жизнь.

Напомним, что 4 июня, за два дня до своего 72-летия основатель и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов выпил по ошибке жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозной коме, из-за чего у него частично отказала память.

Эксперты и общественность засомневались в том, что история с отравлением Алибасова произошла на самом деле. Подтверждением этой версии может служить заявление сына продюсера, сделанное накануне, 28 июня. По словам Бари Алибасова-младшего, новости об отравлении его отца принесли семье и PR-директору группы "На-На" Вадиму Горжанкину рекламные предложения на 26 миллионов рублей.