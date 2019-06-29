Полиция проверяет все случаи подделки подписей за кандидатов на московских выборах

Сигнал поступил из дома на Шелепихинской набережной

В субботу, 29 июня полицейские задержали нескольких человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел по городу Москве.

Как выяснилось, это оказались люди, занимающиеся подделкой подписей для регистрации одного из кандидатов. Их доставили для разбирательства в отдел полиции. По результатам проверок сигналов о фальсификации подписей, которые проводит сейчас московская полиция, будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка пяти тысяч подписей в свою поддержку.