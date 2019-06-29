Жена влиятельного политика сбежала, прихватив 35 миллионов евро

Супруга премьер-министра совершила непростительный поступок

Небывалый для стран Востока поступок совершила жена премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума. Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала от мужа, прихватив с собой 31 миллион фунтов стерлингов (около 35 миллионов евро) и двоих детей.

Подробности сообщает британский таблоид The Sun. Обманутый премьер и по совместительству эмир Дубая уже обратился к властям Германии с просьбой помочь вернуть супругу в Эмираты. Берлин шейху отказал, в ОАЭ ситуацию пока не комментируют.

В 1979 году шейх Мохаммед женился на своей старшей жене - Хинд бинт Мактум бен Юме Аль Мактум, а в 2004 году сочетался браком с младшей женой, которая сбежала от него, если верить британской газете. По информации из открытых источников, личное состояние шейха оценивается более чем в четыре миллиарда долларов.