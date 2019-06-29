В Сеть утекло видео с перенёсшим инсульт Моисеевым

Певец отдыхает на природе

В Сети появились новые кадры с Борисом Моисеевым. Сейчас он отдыхает в Юрмале. На страничке официального сайта певца в Instagram появилось короткое видео, на котором можно увидеть сидящего под кронами деревьев Моисеева. Он о чём-то оживленно беседует с коллегами и друзьями.

В 2010 году Борис Моисеев перенёс инсульт, а потом долго приходил в себя. У артиста до сих пор нарушена работа мышц лица и он испытывает проблемы с речью.

В марте 2019 года Моисеев отметил своё 65-летие. Друзей и коллег он пригласил в Майами, где проходит реабилитацию. С чем связан его приезд в Юрмалу пока неизвестно. Не исключено, что его пригласила на свой традиционный фестиваль «Рандеву» подруга Лайма Вайкуле.