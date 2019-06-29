ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сеть утекло видео с перенёсшим инсульт Моисеевым

16:48
  • суббота
  • 29 июня 2019

Певец отдыхает на природе

В Сети появились новые кадры с Борисом Моисеевым. Сейчас он отдыхает в Юрмале. На страничке официального сайта певца в Instagram появилось короткое видео, на котором можно увидеть сидящего под кронами деревьев Моисеева. Он о чём-то оживленно беседует с коллегами и друзьями.

В 2010 году Борис Моисеев перенёс инсульт, а потом долго приходил в себя. У артиста до сих пор нарушена работа мышц лица и он испытывает проблемы с речью.

В марте 2019 года Моисеев отметил своё 65-летие. Друзей и коллег он пригласил в Майами, где проходит реабилитацию. С чем связан его приезд в Юрмалу пока неизвестно. Не исключено, что его пригласила на свой традиционный фестиваль «Рандеву» подруга Лайма Вайкуле.

Главное сегодня
Певец Борис Моисеев
Певец Борис Моисеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.