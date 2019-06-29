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Раскрыты детали контракта на поставку в Турцию комплексов С-400

16:49
  • суббота
  • 29 июня 2019

Подробности сообщил Дмитрий Песков

Россия пошла на беспрецедентный шаг в отношениях с Турцией: Москва передаст Анкаре не только комплексы С-400, но и технологии их производства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков  прокомментировал контракт по поставкам С-400.

По его словам, договор подразумевает частичную передачу технологий для производства этих суперсовременных комплексов ПВО, пишет РИА Новости. Это может стать большой проблемой в отношениях Анкары и Вашингтона: США не раз заявляли, что если Турция купит у России С-400, то она не получит американские самолёты F-35.

Дональд Трамп уже грозил Турции санкциями, но президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что не откажется от сотрудничества с Россией. Накануне, 28 июня на саммите G20 в Осаке глава Турции ещё раз подтвердил, что вопрос с поставками С-400 решён окончательно. Известно, что первые комплексы должны поступить в распоряжение Анкары  уже в июле 2019 года.

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Дмитрий Песков
Раскрыты детали контракта на поставки в Турцию комплексов С-400
Раскрыты детали контракта на поставки в Турцию комплексов С-400
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