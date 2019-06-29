После тряски у Меркель возникли проблемы во времени и пространстве (видео)

Канцлер явно не в себе

Ангела Меркель в последние дни испытывает проблемы со здоровьем. После двух приступов тряски канцлер Германии всё-таки рискнула полететь в Осаку на саммит G20. На встрече с Владимиром Путиным она как будто потерялась во времени и пространстве. Такой вывод можно сделать, посмотрев видео, снятое за несколько минут до начала официальной части беседы.

Перед тем, как занять места за столом переговоров, Путин и Меркель несколько секунд о чём-то говорили стоя. Когда наступил момент сесть друг напротив друга канцлер Германии почему-то пошла за Путиным. Российский лидер любезно подсказал Меркель, где по протоколу находится её место, но она заняла его не сразу. Перед этим глава немецкого правительства сверила с президентом России часы.

О проблемах со здоровьем Ангелы Меркель заговорили после её встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня. Во время исполнения национальных гимнов канцлера Германии начало сильно трясти. Меркель пыталась унять дрожь, меняя положение рук, но это ей не удавалось. 27 июня на приёме у президента ФРГ приступ повторился. Это произошло за несколько часов до вылета немецкой делегации в Осаку.