Почему Россия не спешит отдавать долг ПАСЕ

Сумма платежа пока не определена

Несмотря на то, что Россия восстановлена в ПАСЕ, многомиллионный долг этой организации Москва отдавать не спешит. Оказывается, Россия на данный момент ничего не должна Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

По словам чиновника, сегодня есть исключительно политическое решение о погашении российской задолженности по взносам в ПАСЕ, но отсутствует необходимая для этого юридическая база. Замминистра отметил, что для погашения долгов России необходимо провести выверку суммы задолженности, согласовать график, порядок и маршрут платежа, сообщает "Интерфакс". По данным СМИ, задолженность России перед Советом Европы составляет около 85 миллионов евро.

26 июня ПАСЕ большинством голосов подтвердила полномочия российской делегации, которых она лишилась в 2014 году в качестве наказания за воссоединение Крыма с Россией. В ответ на это решение делегации нескольких стран, в том числе Украины, демонстративно покинули зал заседаний.

Некоторые СМИ распространили информацию о том, что возвращение российской делегации в ПАСЕ связано с обещанием вернуть на родину украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года при нарушении российской границы. Спекуляции на эту тему развеял Владимир Путин: на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке глава государства с недоумением ответил на соответствующий вопрос из зала.

«Причем здесь ПАСЕ и украинские моряки?» - сказал Путин. По словам президента, на Украине признали, что инцидент в Керченском проливе был организованной Петром Порошенко провокацией. Так глава Незалежной хотел заработать себе политические очки перед президентскими выборами.