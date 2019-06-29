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Меган Маркл сбилась с ног в поисках няни для малыша Арчи

18:51
  • суббота
  • 29 июня 2019

Королевская пара собирается покинуть Британию

Меган Маркл начала искать третью няню для полуторамесячного Арчи. Принц Гарри и его супруга серьёзно подходят к выбору гувернантки из-за предстоящей поездки в Южную Африку. Путешествие намечено на осень и продлится несколько дней. Королевская пара займётся поддержкой благотворительных проектов и это станет их первой официальной семейной поездкой.

Ну а пока мама 38-летняя мама активно ищет няню для Арчи, которую не смутило бы путешествие в Африку. Со времени рождения Арчи родители  уволили уже двух нянь и сейчас ищут третью, пишет британская газета The Sun.

Точной информации, почему Гарри и Меган остались без прислуги, нет. По одним данным, никто не захотел работать с капризной женой принца, по другим, Маркл справляется и сама, но в будущем планирует подобрать себе надежную команду обслуги.

Американская актриса Меган Маркл и младший сын принца Чарльза поженились в мае 2018 года. 6 мая 2019 года в лондонской больнице Портленд Маркл родила мальчика, который получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на британский престол.

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