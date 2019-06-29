Нефтепровод "Дружба" отмыли от хлора

Проблемы с поставками топлива в Белоруссию решены

Проблем с нефтепроводом "Дружба больше нет, по трубе в Европу идёт чистая нефть. Как сообщил министр энергетики России Александр Новак, сейчас продолжается работа по загрязнённой нефти, которая оказалась в хранилищах.

"Этим мы занимаемся вместе с учеными, вместе с "Транснефтью", есть уже конкретные предложения", - приводит слова министра ТАСС.

В апреле Минск пожаловался на грязную нефть из России. По данным белорусских экспертов, содержание хлорорганических соединений в ней превышало предельные значения в несколько раз.

Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественного сырья и в качестве компенсации поставит дополнительно около 100 тысяч тонн нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». О бонусных поставках сообщил накануне, 28 июня вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко, российская сторона пока не комментировала это заявление.