Как не пропустить ранние симптомы рака

Учёные обратились к женщинам

Учёные обратились к женщинам с призывом внимательнее следить за своим здоровьем, чтобы не пропустить малозаметные симптомы рака яичников. Специалист по генетике онкологического центра Калифорнийского университета Бет Карлан назвала предвестники начала развития злокачественной опухоли, на которые пациенты не обращают внимания.

Речь идёт о частом вздутии живота, запорах, избыточном чувстве сытости даже после лёгкого перекуса и болях в спине. Как правило, эти симптомы чаще всего проявляются на ранних стадиях развития рака яичников, пишет портал "МедикФорум".

Рак яичников на ранних стадиях можно вылечить, говорят специалисты. Этот вид онкологии легко обнаружить при томографии брюшной полости. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении онкологических заболеваний яичников, около 75% их выявляется на поздних стадиях, когда хирургическое вмешательство уже невозможно.