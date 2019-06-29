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Первые жертвы страшного наводнения в Иркутской области

19:47
  • суббота
  • 29 июня 2019

Есть погибшие и пропавшие без вести

Пять человек погибли, ещё несколько пропали без вести в результате паводка в Иркутской области. В зоне подтопления оказался 31 населённый пункт, в ближайшие сутки специалисты прогнозируют ухудшение ситуации.

Подъём воды в реках начался из-за проливных дождей в горах Восточного Саяна. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

В воде оказались несколько тысяч домов, 32 социально значимых объекта, более трёх тысяч приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог, прекращено автомобильное движение на федеральных трассах. Людей эвакуируют всеми доступными способами, в том числе, с применением авиации.

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