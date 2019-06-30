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Похудевшая Меган Маркл оголилась на людях

09:24
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Герцогиня Сассекская постепенно восстанавливается после родов

Меган Маркл постепенно восстанавливается после родов. Герцогиня Сассекская стала чаще появляться на публике. При этом с каждым разом Меган выглядит все лучше и лучше.
Первые фото сына Меган Маркл и принца Гарри

Появление Маркл на Лондонском стадионе на бейсбольном матче "Ред Сокс" против "Янкис" удивило многих. Выход в свет герцогини не анонсировался. Сопровождал Меган принц Гарри. Игра проводилась в поддержку фонда "Игры непобежденных", созданного внуком Елизаветы II.

Фотографии с мероприятия размещены в официальных соцсетях герцога и герцогини Сассекских. Судя по снимкам, Маркл заметно похудела, с лица новоиспеченной мамочки спал отек.

Для похода на спортивное мероприятие Меган выбрала черное платье, длиной до колен и замшевые балетки в тон. Наряд открывал и подчеркивал постройневшие ноги герцогини. В целом экс-актриса выглядела элегантно, однако от хейтеров не ускользнуло, что ноги у Меган - голые, что не очень-то приветствует королева. К примеру, за оголенные на публике ноги часто доставалось от Елизаветы II Кейт Миддлтон.

Напомним, 37-летняя Меган Маркл впервые стала мамой 6 мая. Американка родила сына принцу Гарри. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

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