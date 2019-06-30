Путин срочно прилетел в затопленную Иркутскую область

Пять человек погибли, есть пропавшие без вести

В пострадавших от паводка районах Иркутской области свыше 600 человек обратились за медицинской помощью. В результате разгула стихии погибли пятеро местных жителей, несколько человек пропали без вести. Ситуация находится под особым контролем Владимира Путина, который вечером 29 июня побывал в Братске.

Бригада спасателей в Тулуне, ушедшим под воду, сделала уже полсотни выездов за один день. Там, где на моторке идти опасно, работают вёслами. На надувных лодках и амфибиях спешат вывезти тех, кто ещё остался в городе.

Ситуация на контроле у президента: 29 июня Владимир Путин, возвращаясь с саммита G20, сделал остановку в Братске. Первое поручение - информировать граждан, где получать убежище, воду, продукты и медикаменты, а оставшимся без крова немедленно выплатить денежные компенсации.

Обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион, а как доложил министр финансов, они уже должны быть здесь, в регионе. Но, этого недостаточно, нужно чтобы деньги до людей дошли. До каждого конкретного человека, до каждой семьи.

На компенсации выделено более полумиллиарда рублей. Семьи погибших получат по миллиону. Сейчас в больницах остаются около ста человек. Перед медиками стоит важная задача - не допустить эпидемии. Наводнение почти в полсотни населенных пунктов. Подтоплены более четырёх тысяч домов. И большинство уже не восстановить. Отстраивать заново, вероятнее всего, придётся целые деревни. И, как отметил президент, начинать надо уже сейчас.

Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Лето очень короткое, зима наступает быстро. А паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода.

Под водой сейчас 13 мостов и почти два десятка участков автодорог. По переправам пускают только легковые автомобили. Грузовики отправляют в обход, из-за чего образовались гигантские пробки. Чтобы не пустить воду дальше, люди круглые сутки совместными усилиями строят дамбы. Мешки с песком и насыпи – пока единственное, что помогает бороться с распространением паводка.

МЧС и местные власти организовали центры временного размещения в школах. Сюда же идёт гуманитарная помощь. Утром из Москвы вылетел борт МЧС с 30 тоннами предметов первой необходимости и спасательного оборудования. Жители соседних регионов тоже организовали сбор вещей и продуктов. Но нашлись и те, кто готов нажиться на горе людей. Сообщалось, что в зоне бедствия некоторые коммерсанты взвинтили цены на воду, а за батон хлеба требовали до ста рублей. Разбираться с этими неприглядными фактами будут специальные комиссии, ФАС и правоохранительные органы.

Иван Колесников, "ТВ Центр".