Природный пожар перекинулся в Россию из Казахстана

Горит степь в Оренбургской области

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Новотроицке Оренбургской области из-за природных пожаров. Пламя перекинулось с территории Казахстана, огнём охвачены полторы тысячи гектаров.

К тушению привлекли военных: самолёт Минобороны Ил-76 сбросил на очаги возгорания более 40 тонн воды. От огня удалось отстоять два населённых пункта. Тем не менее, из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха пламя быстро распространяется, сообщает "ТВ Центр".

В целях безопасности эвакуированы около 200 детей из местного лагеря. К утру 30 июня пожар удалось локализовать на общей площади в 20 гектаров. Для предупреждения повторных возгораний в районе ЧП продолжают работать спасатели.