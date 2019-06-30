Подробности встречи Трампа и Ким Чен Ына на границе

Короткие переговоры на ногах назвали символом перемен

Первая в истории встреча глав США, Южной и Северной Кореи прошла в демилитарированной зоне на границе КНДР. Дональд Трам и Ким Чен Ын пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую полуостров. Затем американский лидер вступил на северокорейскую территорию. Ким Чен Ын отметил, что это жест - уже сам по себе символ перемен.

Американский лидер, кажется, никак не может избавиться от амплуа шоумена. Нет-нет, да и напустит интриги в дела государственной важности. Еще до визита Трампа в Сеул ходили подогреваемые им же самим слухи о возможной встрече с Ким Чен Ыном, но официальные представители президентов США и Южной Кореи говорили, что в планах этого нет.

И вот Трамп собственной персоной появляется в зоне демилитаризации: на межкорейской границе, которая, с одной стороны, контролируется армией КНДР, с другой - Сеулом. В этом знаковым месте проходили первые после потепления отношений контакты Севера и Юга. В 2018 году Ким и Мун, взявшись за руки, вместе перешагивали демаркационную линию.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп ведут себя сдержаннее, приветствуя друг друга по разные стороны границы. Впрочем, изменять привычке похлопать собеседника по плечу американский лидер не стал. А после традиционного похлопывания и короткого диалога лидеры пожали друг другу руки и попозировали перед телекамерами.

"Президент Трамп только что пересёк демаркационную линию. Таким образом, он стал первым американским лидером, посетившим Северную Корею. Это выражает его желание работать над лучшим будущим", - заявил северокорейский лидер.

Трамп в ответ назвал переход границы большой честью для себя. "Достигается большой прогресс. Завязывается большая дружба. Мы понравились друг другу с первой встречи. И это очень важно", - отметил глава Белого дома.

Эта встреча стала первой за 66 лет для лидеров США и Северной Кореи после подписания соглашения о перемирии между странами в буферной зоне Пханмунджома. О своем желании увидеться с Ким Чен Ыном в этом историческом месте Дональд Трамп написал у себя в Twitter, находясь на саммите G20 в Осаке. Зная, что о важных государственных решениях президент извещает мир через соцсети, помощники тут же начали готовить встречу. Пхеньян счел эту идею интересной, но до последнего встречу не подтверждал. А Дональд Трамп, находясь в Сеуле, заявлял: он направляется с демилитаризованную зону, идут последние приготовления к переговорам с Ким Чен Ыном. Правда, изначально Трамп попытался придать этому мероприятию статус мимолетного.

На сегодня в активе отношений двух стран уже два полноценных саммита и рукопожатие на границе, но прорывная историческая сделка с Пхеньяном, о которой Трамп раструбил на весь мир, так и не заключена. Возможно, таким эффектным якобы экспромтом с визитом на границу двух Корей, американский президент готовит или пытается прощупать почву для третьего саммита.

Простым рукопожатием с Ким Чен Ыном дело не ограничилось. В Пханмунджоме состоялась первая в истории трехсторонняя встреча США, Южной Кореи и КНДР на высшем уровне. Правда, Сеул пальму первенства в переговорах отдал Вашингтону, ожидая от Трампа прорыва на северокорейском направлении. Сам глава Белого Дома, отвечая на вопрос репортёров, готов ли он пригласить Ким Чен Ына в гости в Америку, ответил, что вполне готов это сделать прямо сейчас.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".