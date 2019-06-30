Журналистское сообщество вспоминает убитого в Донбассе Анатолия Кляна

Это произошло пять лет назад

30 июня день памяти оператора Первого канала Анатолия Кляна. Пять лет назад он погиб в Донбассе, выполняя свой профессиональный долг. Тогда автобус, где находились журналисты, попал под обстрел украинских военных. Клян получил смертельное ранение, но не выпускал камеру из рук и продолжал снимать происходящее.

За время работы он часто бывал в опасных командировках - в Афганистане, Югославии, Ираке и на Северном Кавказе. Анатолий Клян посмертно награждён Орденом мужества. В его честь у 16-го подъезда телецентра "Останкино" установлена мемориальная доска, сообщает "ТВ Центр".