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Журналистское сообщество вспоминает убитого в Донбассе Анатолия Кляна

11:20
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Это произошло пять лет назад

30 июня день памяти оператора Первого канала Анатолия Кляна. Пять лет назад он погиб в Донбассе, выполняя свой профессиональный долг. Тогда автобус, где находились журналисты, попал под обстрел украинских военных. Клян получил смертельное ранение, но не выпускал камеру из рук и продолжал снимать происходящее.

За время работы он часто бывал в опасных командировках - в Афганистане, Югославии, Ираке и на Северном Кавказе. Анатолий Клян посмертно награждён Орденом мужества. В его честь у 16-го подъезда телецентра "Останкино" установлена мемориальная доска, сообщает "ТВ Центр".

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