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Саакашвили гонят с Украины домой

11:25
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Экс-президент Грузии устроил скандал в прямом эфире

На Украине накаляется обстановка в преддверии досрочных парламентских выборов. За полмесяца до голосования полиция получила более тысячи сообщений о различных нарушениях. Уже возбуждено 52 уголовных дела.

После долгих споров и судебных разбирательств разрешения баллотироваться добился скандальный политик Михаил Саакашвили: 29 июня ЦИК зарегистрировал его партию. Экс-президент Грузии не заствил себя долго ждать и устроил пиар-акцию в прямом эфире одного из телеканалов. Бывший одесский губернатор поругался с другим не менее скандальным политиком - Олегом Ляшко, сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло, когда украинский нардеп рассказывал о проблемах семей с больными детьми. Саакашвили  предложил оппоненту пожертвовать миллион долларов на их лечение, депутат сразу же нашёл, что ответить.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет?» - спросил Ляшко. После этого Саакашвили перечислил все свои достижения в качестве украинца и напомнил, что именно он построил дорогу в Одессе.

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