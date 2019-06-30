Как "Добрые люди" помогают москвичам

В столице стартовал благотворительный фестиваль

"Для себя, для других, для всех!"- это девиз ежегодного фестиваля гражданского общества "Добрые люди", который стартовал в Москве. В течение недели Парк Горького станет центром притяжения для благотворительных организаций. Каждый день - новая важная социальная тема. В частности, экология, помощь детям и пожилым людям, защита животных.

"Мы в меру сил, в меру тех ресурсов, которые есть у Общественной палаты, помогаем этим людям. Здесь, в Москве и в регионах. И мы считаем, что это наш долг", - сказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

На главной площадке будут проходить концерты, конкурсы, квесты и ярмарки. Организатором фестиваля выступила Общественная палата России, сообщает "ТВ Центр".