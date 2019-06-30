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В Московских парках играют военные оркестры

11:18
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Дождь не помешал выступлению в саду "Эрмитаж"

Четвёртый сезон программы "Военные оркестры в парках" в самом разгаре. Очередное выступление прошло в саду "Эрмитаж". Непогода не помешала москвичам и гостям столицы насладиться живой музыкой.

Выступления проходят в 14 парках и скверах города. Всего запланировано 16 концертов. В программе участвуют лучшие военные оркестры нашей страны. Концерты проводят по инициативе Дирекции фестиваля "Спасская башня", при поддержке Министерства обороны и правительства Москвы, сообщает "ТВ Центр".

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Музыканты военного оркестра
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