ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На границе Южной Кореи и КНДР прошла историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына

10:31
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Лидеры пожали друг другу руки в демилитаризованной зоне

На границе КНДР и Южной Кореи произошла историческая встреча: Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки в приграничном пункте Пханмунджом. Северокорейский лидер впервые ступил на территорию Южной Кореи, а Трамп несколько минут находился в КНДР. Снимавшие встречу журналисты не смогли услышать, о чём говорят бывшие противники.

Известно, что лидер КНДР узнал о желании президента США встретиться на границе из Twitter Дональда Трампа, сообщает ТАСС. "Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter, - сказал Ким Чен Ын.

Ранее Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и грозил ему ударами. Но, после двух встреч лидеры договорились о том, что Пхеньян откажется от своей ядерной программы, а Вашингтон умерит свой воинственный пыл.  

Главное сегодня
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.