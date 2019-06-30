На границе Южной Кореи и КНДР прошла историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына

Лидеры пожали друг другу руки в демилитаризованной зоне

На границе КНДР и Южной Кореи произошла историческая встреча: Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки в приграничном пункте Пханмунджом. Северокорейский лидер впервые ступил на территорию Южной Кореи, а Трамп несколько минут находился в КНДР. Снимавшие встречу журналисты не смогли услышать, о чём говорят бывшие противники.

Известно, что лидер КНДР узнал о желании президента США встретиться на границе из Twitter Дональда Трампа, сообщает ТАСС. "Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter, - сказал Ким Чен Ын.

Ранее Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и грозил ему ударами. Но, после двух встреч лидеры договорились о том, что Пхеньян откажется от своей ядерной программы, а Вашингтон умерит свой воинственный пыл.