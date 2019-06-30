ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский эсминец с крылатыми ракетами приближается к берегам России

12:20
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Военный корабль вошёл в Чёрное море

В Чёрном море замечен американский эсминец Carney. Он примет участие в манёврах Sea Breeze, которые стартуют 1 июля.  С начала года это пятый визит американского военного корабля в акваторию Чёрного моря. Последний раз суда ВМС США приближались к российским границам в апреле для участия в учениях с Военно-морскими силами Болгарии и Грузии, сообщает РИА Новости.

Carney оснащен системой противоракетной обороны Aegis, позволяющей использовать до 56 крылатых ракет Tomahawk. Физически эти ракеты можно оснастить ядерными боеголовками.

Главное сегодня
Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64)
Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.