Американский эсминец с крылатыми ракетами приближается к берегам России

Военный корабль вошёл в Чёрное море

В Чёрном море замечен американский эсминец Carney. Он примет участие в манёврах Sea Breeze, которые стартуют 1 июля. С начала года это пятый визит американского военного корабля в акваторию Чёрного моря. Последний раз суда ВМС США приближались к российским границам в апреле для участия в учениях с Военно-морскими силами Болгарии и Грузии, сообщает РИА Новости.

Carney оснащен системой противоракетной обороны Aegis, позволяющей использовать до 56 крылатых ракет Tomahawk. Физически эти ракеты можно оснастить ядерными боеголовками.