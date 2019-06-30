Что чувствует человек перед смертью

У многих обостряются чувства

Уход в мир иной всегда был для человека тайной за семью печатями. Сколько бы учёные не пытались узнать, что происходит с разумом после смерти, сделать это им не удавалось. Но специалистам удалось приблизиться к разгадке так называемых околосмертных ощущений, пишет "Российская газета".

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что финальные переживания были зафиксированы как у людей, которым не угрожала смертельная опасность, так и у тех, кто попадал в действительно опасную для жизни ситуацию. В исследовании участвовали добровольцы из 35 стран.

Около 65% согласившихся принять участие в опросе, ощущали исключительную скорость мышления, 63% рассказали о резком обострении чувств. Не менее 53% вспомнили о то, что им удалось какое-то время находиться вне своего тела.

73% людей заявили, что околосмертные переживания показались им неприятными , а 27% добровольцев сказали о положительных эмоциях.