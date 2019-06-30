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Россиянам разъяснили, как правильно уходить в отпуск

12:46
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Роструд напомнил основы трудового законодательства

Лето – традиционная пора отпусков. Многие работники не знают своих прав, поэтому в Роструде решили рассказать гражданам, как правильно уходить в отпуск. В ведомстве напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Но есть категории работников, которым положен увеличенный отпуск. 56 дней могут отдыхать руководители и работники образовательных учреждений, 42 дня отпуска полагается директорам и воспитателям детских садов.

Мало кто знает, что по соглашению между работником и работодателем  отпуск можно делить на части, но при условии, что хотя бы одна из частей а должна быть не менее 14 календарных дней, пишет "Российская газета".

Наконец, важная информация для мужей, чьи жёны находятся в отпуске по беременности и родам. Их должны отпускать в очередной отпуск в любое удобное для них время.

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