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Как московский отравитель грабил людей на улицах

14:35
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Злоумышленник чуть не убил 11 человек

Самая обсуждаемая тема уходящей недели в Москве - поиски серийного отравителя, который орудовал в центре столицы. В окрестностях Хохловской площади на протяжении нескольких недель находили людей в бессознательном состоянии с выпотрошенными карманами и рюкзаками. Перебрали, бывает - такая версия приходила в голову первой. Позже выяснилось, что все пострадали от некого психотропного вещества. Понимал ли предполагаемый отравитель что мог убить этих людей только ради их кошельков и телефонов? Елена Макарова разбиралась в этой дикой истории (смотрите видео).

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