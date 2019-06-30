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В московских детских лагерях стартует вторая смена

14:38
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Подростки играют, поют, занимаются спортом

1 июля в московских детских лагерях стартует вторая летняя смена. Возможностью бесплатно отдохнуть и провести время с пользой, не выезжая из столицы, в прошлом году воспользовались 22 тысячи школьников. В этом году будет явно больше. Сегодняшние детские лагеря и в Москве, и на море, да и вообще где угодно - наследники лагерей пионерских. В советское время вокруг них выстраивалась целая субкультура. Сегодня и условия там другие, и тематика очень разная. Есть лагеря спортивные и исследовательские, литературные, театральные и даже космические! Бюджетные и люксовые, далёкие и близкие. Марина Глебова оценила возможности и варианты, и узнала у детей - а чего это они там делают? (смотрите видео)

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