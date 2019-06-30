Можно ли обмануть полиграф?

Выводы профайлеров не всегда очевидны

Масс-медиа сотрясают сенсации: то какая-нибудь певица пройдёт тестирование на полиграфе и выяснится, что она обманывала мужа. То подзабытый артист на детекторе лжи что-нибудь этакое заявит. Методика, которая раньше была доступна только спецслужбам, ушла в народ и теперь её используют по любому поводу - от раскрытия тяжких преступлений до дележа имущества. Но так ли однозначны выводы экспертов-профайлеров? Может, это просто бизнес или даже шоу-бизнес? Ольга Стрельцова сама попробовала обмануть умный прибор и выяснила, что иногда тест на полиграфе может стоить испытуемому жизни. (смотрите видео)