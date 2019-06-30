ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Можно ли обмануть полиграф?

14:42
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Выводы профайлеров не всегда очевидны

Масс-медиа сотрясают сенсации: то какая-нибудь певица пройдёт тестирование на полиграфе и выяснится, что она обманывала мужа. То подзабытый артист на детекторе лжи что-нибудь этакое заявит. Методика, которая раньше была доступна только спецслужбам, ушла в народ и теперь её используют по любому поводу - от раскрытия тяжких преступлений до дележа имущества. Но так ли однозначны выводы экспертов-профайлеров? Может, это просто бизнес или даже шоу-бизнес? Ольга Стрельцова сама попробовала обмануть умный прибор и выяснила, что иногда тест на полиграфе может стоить испытуемому жизни. (смотрите видео)

Главное сегодня
Можно ли обмануть полиграф?
Можно ли обмануть полиграф?
Во время психофизиологического исследования с использованием полиграфа
Во время психофизиологического исследования с использованием полиграфа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.