Встреча Трампа и Ким Чен Ына началась с драки между журналистами

Репортёры боролись за место под солнцем

В давке перед началом исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына чуть не затоптали пресс-секретаря Белого дома. Стефани Гришэм пыталась успокоить северокорейских журналистов, которые хотели занять лучшие места для освещения встречи двух лидеров. Возникла небольшая давка, в которой Гришэм получила травмы.

Журналист CNN Джим Акоста, входящий в пул Белого дома, написал у себя в Twitter, что один из корреспондентов КНДР оттолкнул представителя Белого дома, чтобы занять выгодную позицию для съёмки.

30 июня на границе КНДР и Южной Кореи пошла встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Трамп стал первым в истории США президентом, кто пересёк границу КНДР. А лидер Северной Кореи впервые ступил на землю Южной Кореи.