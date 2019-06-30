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Встреча Трампа и Ким Чен Ына началась с драки между журналистами

13:28
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Репортёры боролись за место под солнцем

В давке перед началом исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына чуть не затоптали пресс-секретаря Белого дома. Стефани Гришэм пыталась успокоить северокорейских журналистов, которые хотели занять лучшие места для освещения встречи двух лидеров. Возникла небольшая давка, в которой Гришэм получила травмы.

Журналист CNN Джим Акоста, входящий в пул Белого дома, написал у себя в Twitter, что один из корреспондентов КНДР оттолкнул представителя Белого дома, чтобы занять выгодную позицию для съёмки.

30 июня на границе КНДР и Южной Кореи пошла встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Трамп стал первым в истории США президентом, кто пересёк границу КНДР. А лидер Северной Кореи впервые ступил на землю Южной Кореи.

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