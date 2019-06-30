Орбакайте сделала заявление после слухов о скандале с Пугачёвой

Певица в шоке от происходящего в Сети

Жёлтая пресса в России превосходит себя, такое заявление сделала Кристина Орбакайте после появления слухов о конфликте с Аллой Пугачевой. Некоторые бульварные издания утверждали, что мать и дочь в последнее время живут как кошка с собакой. "Пугачёва довела Орбакайте до седых волос", - гласили заголовки. В публикации другого издания утверждалось, что Кристина Орбакайте - мать детей Примадонны и телеведущего Максима Галкина.

«Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая пресса превосходит себя. Всем хорошего вечера», - написала Орбакайте у себя в Instagram и прикрепила скриншот с заголовками статей.

В комментариях подписчики певицы рекомендуют ей не обращать внимания на журналистов и не принимать близко к сердцу домыслы и сплетни. "Криcтина, мы не только помним песни Вашей мамы, но ещё их с удовольствием поём и слушаем. А у журналистов желтой прессы интеллект, грамотность и культура ниже плинтуса. Я лично жёлтые газетёнки брезгую читать", - пишет geronimusanna.

"Умничка, так и надо, а то переживать так нервов не хватит, так держать!!!!" – вторит kulida.valentina. "Вы настолько светлый человек, никакая грязь к вам прилипнуть не сможет", - резюмирует tashasofi.