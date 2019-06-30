Тимошенко унизила известного рокера в прямом эфире (видео)

Музыкант выглядел подавленным

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не смог ответить на простой вопрос Юлии Тимошенко. Певец и лидер "Батькивщины" сошлись в словесной дуэли в студии одного из украинских телеканалов. Они говорили о предстоящих выборах в Верховную Раду.

Во время обсуждения социальных проблем Тимошенко задала рок-музыканту вопрос: "Сколько жители страны платят за газ каждый месяц?". Вакарчук замялся, долго водил глазами из стороны в сторону, но ответить так и не смог.

В мае Вакарчук заявил о создании собственной партии "Голос" и участии во внеочередных парламентских выборах 21 июля. В презентационном ролике "Голоса" певец выглядел довольно жалко и говорил неубедительно, это подметили пользователи соцсетей.